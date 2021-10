Süpermarket

Evimizin her gün yeni bir ihtiyacı ortaya çıkar. Temizlik ürünleri, gıda ürünleri, mutfak malzemeleri derken neredeyse gün aşırı alışveriş yapmak durumunda kalınıyor. Süpermarketler ise bu noktada devreye girer. Süpermarket alışverişi yaparak gündelik ihtiyaçlar karşılanabilir. Bütçeye uygun fiyatlarda istenilen ürünler satın alınabilir. Çamaşır suyundan tuvalet kağıdına, gıda ürünlerinden bulaşık deterjanlarına ihtiyaç duyulan her türlü ürüne kolaylıkla ulaşılabilir.

Temizlik Ürünleri

Temizlik ürünleri, evlerin en vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alır. Neredeyse her an kullanılan bu ürünlerin birçok çeşidi bulunur. Çamaşır suları, yüzey temizleyicileri, sabunlar temizlik yaparken kullanılan malzemelerin başında gelir. Yüzey temizleyiciler, genellikle ahşap, mermer, parke gibi alanlarda tercih edilir. Yüzey kirini tamamen arındıran temizleyicilerle birlikte saplı paspaslar kullanılır. Saplı paspaslar evlerde, ofislerde yapılan temizliği daha pratik hale getirir. Banyo ve mutfak yüzeylerinin temizliğinde krem formundaki ürünler tercih edilebilir. İş sırasında cildin zarar görmemesi için temizlik eldivenlerinin kullanılması gerekir. Tek kullanımlık olan eldivenler temizlik bitiminde atılabilir.

Petshop Ürünleri

Evcil hayvan sahiplerinin en gerekli ihtiyaçları arasında petshop ürünleri bulunur. Mamalar, tuvalet kapları, kumlar, tasmalar gibi birbirinden farklı ürünlere sık sık gereksinim duyulabilir. Kuru kedi maması, kedilerin beslenmeleri için üretilen besinler arasında yer alır. Besin değeri yüksek olan mamaların aynı zamanda yaş olan türleri de kullanılabilir. Doğal gıdaya daha yakın değerler içeren yaş mamalar kedilerin bağışıklık sistemini de güçlendirir. Köpeklerinde tam ve dengeli bir şekilde beslenmesi için onlara özel mamaların tercih edilmesi gerekir. Ev ortamında yaşayan kedilerin tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için kedi kumu kullanılır. Kedinin kumu rahat kullanabilmesi için kum kabı da satın alınabilir.

Çamaşır Yıkama

Evlerde genellikle sık sık çamaşır yıkanır. Bu durumun baş kahramanı ise genellikle çamaşır deterjanı olur. Renkliler ve beyazlılar için ayrı kategorilerde üretilen çamaşır deterjanı kirlerin tamamen arınmasına yardımcı olur. Çamaşırların mis gibi kokması ve tertemiz olmasının yanı sıra yumuşacık da olması gerekir. Bu noktada ise devreye çamaşır yumuşatıcı girer. Çamaşır yumuşatıcılar özellikle havlu gibi ürünlerin zamanla sertleşmesini engeller. Vişne suyu, çamur gibi çıkarılması zor lekelerin temizliğinde ise leke çıkarıcı ürünler kullanılabilir. Böylece tertemiz çamaşırlar elde edilebilir.

Bulaşık Yıkama

Gün içerisinde sık sık yemek tüketildiği için sürekli bulaşık birikir. Bulaşık yıkarken büyük kolaylık sağlayan makinelerde bulaşık yıkama tableti kullanılır. Bulaşık yıkama tableti genellikle kapsül şeklinde satılır. Koku esanslı çeşitleri de bulunan tabletler kirli bulaşıkları kolaylıkla temizler. Makinede yıkanan bulaşıkların zarar görmemesi ve su lekesi gibi sorunların olmaması için bulaşık makinesi tuzu kullanılabilir. Tercihi elde yıkamaktan yana olanlar için geniş yelpazede elde yıkama deterjanı bulunur. Limon, elma gibi kokulu deterjanları kullanırken bulaşık süngeri tercih edilebilir. Böylece bulaşıklar kolay bir şekilde temizlenebilir. Süpermarket indirimleri takip edilerek bazen bu ürünler indirimden satın alınabilir.

Gıda Ürünleri

Gıda ürünleri, mutfak ihtiyaçlarının en başında gelir. Gün içerisinde sık sık tükettiğimiz gıdaların olmazsa olmazı genelde sıvı yağ ve margarinler olur. Kızartmalar, zeytinyağlı yemekler gibi lezzetli yemeklerin baş kahramanı olan sıvı yağın ayçiçek yağı, sızma zeytinyağı, fındık yağı gibi çeşitleri bulunur. Margarin ürünleri ise genellikle hamur işlerinde kullanılır. Hamur işlerinin vazgeçilmezi ise un denilebilir. Tam buğday unu, yulaf unu, çavdar unu, siyez unu gibi birçok çeşidinden bahsedilebilir. Süt ve süt ürünleri, konserveler, toz ve küp şeker gibi birçok ürün gıda kategorisinde sık sık tercih edilir.

Kağıt Temizlik Ürünü

Kağıt temizlik kategorisinin başında bulunan tuvalet kağıdı, ıslak mendil, kağıt havlu, peçete, kağıt mendil gibi ürünler gelir. Bu ürünler anlık temizlikler için sık sık tercih edilir. Islak mendil küçük kirlerin pratik olarak temizlenmesine yardımcı olur. Kağıt havlular ise genellikle mutfak bölümünde tercih edilir. Kaliteli bir ürün için en az iki katlı kağıt havlunun satın alınması gerekir. Bu ürünlere kolaylıkla ulaşabilmek için online süpermarket alışveriş seçeneği tercih edilebilir.

Et Tavuk ve Balık

Gıda ürünleri denince genellikle et, tavuk ve balık ürünleri akla gelir. Sık sık tüketilen kırmız et ve beyaz et ürünleri ihtiyaç duyulan gramaj kadar satın alınabilir. Protein ve vitamin açısından oldukça zengin besin değerine sahip. Kırmızı et kategorisinde satışa sunulan sucuk, pastırma, salam, sosis gibi ürünler çocuklar ve büyükler tarafından çok sevilir. Yağda, ızgarada veya fırında pişirilen bu ürünler sofraların vazgeçilmezi denilebilir.

Mutfak Sarf Malzemeleri

Mutfak malzemeleri kategorisinin en çok tercih edilen ürünleri arasında buzdolabı poşeti, streç film, pişirme kağıdı, buz torbası gibi seçenekler bulunur. Gıdaların saklanması için kullanılan bu sarf malzemelerinin kullanımı da pratik olur. Ürünler buzdolabı poşetinin içerisine konularak derin dondurucuda kolaylıkla saklanabilir. Farklı boyutlarda üretilen pişirme kağıdı fırın tepsilerinde rahatlıkla kullanılır.

Sıcak ve Soğuk İçecekler

Yaz, kış demeden sık sık tüketilen çay ve kahve çeşitleri ev ihtiyaçlarının vazgeçilmezi denilebilir. Hemen hemen herkesin tercih ettiği bu ürünler farklı gramajlarda satılır. Çayların siyah çay, beyaz çay, bitki çayı gibi türleri bulunur. Kahveler ise kendi içerisinde Türk kahvesi, filtre kahve gibi seçeneklere ayrılır. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi olan limonata, meyve suları, gazlı içeceklerde çok sık tercih edilir. Ph değerlerine dikkat edilerek satın alınması gereken su, maden suyu ve sodalar ise gün içerisinde sık tüketilir. Süpermarket alışverişi yapmadan önce Cimri.com sayfasından süpermarket broşürleri takip ederek ürünleri inceleyebilir ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz.