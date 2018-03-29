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Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Yüksek Emişli Akıllı Robot Süpürge
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Yüksek Emişli Akıllı Robot Süpürge

3.179,00 TL

Amazfit Bip Lite A1608 Nabız Ölçer GPS Bluetooh Akıllı Saat Siyah
Amazfit Bip Lite A1608 Nabız Ölçer GPS Bluetooh Akıllı Saat Siyah

487,86 TL

Roborock S5 Max Siyah Akıllı Navigasyonlu Robot Süpürge ve Islak Paspas
Roborock S5 Max Siyah Akıllı Navigasyonlu Robot Süpürge ve Islak Paspas

4.319,00 TL

Xiaomi Redmi 8 64GB 4GB Ram 6.22 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu
Xiaomi Redmi 8 64GB 4GB Ram 6.22 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu

2.299,99 TL

Roborock S6 Robot Süpürge ve Islak Paspas
Roborock S6 Robot Süpürge ve Islak Paspas

5.499,00 TL

JBL T500BT Siyah Mikrofonlu Kulaküstü Kablosuz Kulaklık
JBL T500BT Siyah Mikrofonlu Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

379,00 TL

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Apple Cep Telefonları

Apple Cep Telefonları

iPhone cep telefonu serisi içerisine her zaman yeni teknoloji ve donanıma sahip bir telefon modeli ekleyen Apple kullanıcılarının karşısına çıkarıyor.Tüm Ürünleri İncele
Kombiler

Kombiler

Aradığın özelliklere sahip; yoğuşmalı, yoğuşmasız veya tam yoğuşmalı kombi modellerini Cimri.com'da incele!Tüm Ürünleri İncele
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iPhone Modelleri

iPhone Modelleri

Apple iPhone cep telefonları fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.comda!Tüm Ürünleri İncele
Xiaomi Cep Telefonları

Xiaomi Cep Telefonları

Xiaomi cep telefonları fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.comda!Tüm Ürünleri İncele
Oppo Fiyatları

Oppo Fiyatları

Oppo cep telefonları fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.comda!Tüm Ürünleri İncele
Lg Cep Telefonu Modelleri

Lg Cep Telefonu Modelleri

Lg cep telefonları fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.comda!Tüm Ürünleri İncele
Samsung Cep Telefonları

Samsung Cep Telefonları

Samsung cep telefonları fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.comda!Tüm Ürünleri İncele
Lenovo Notebook

Lenovo Notebook

Lenovo dizüstü bilgisayar fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.com'da!Tüm Ürünleri İncele
HP Laptop Fiyatları

HP Laptop Fiyatları

Hp dizüstü bilgisayar fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.com'da!Tüm Ürünleri İncele
Asus Laptop Modelleri

Asus Laptop Modelleri

Asus dizüstü bilgisayar fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.com'da!Tüm Ürünleri İncele
Apple Macbook

Apple Macbook

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Toshiba Dizüstü Bilgisayar

Toshiba Dizüstü Bilgisayar

Toshiba dizüstü bilgisayar fiyatları en ucuz fiyat seçenekleriyle Cimri.com'da!Tüm Ürünleri İncele
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Samsung Televizyonlar

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Meyve Çeşitleri 🍉🍍

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Sebze Çeşitleri 🥦🥕

Sebze Çeşitleri 🥦🥕

Marul, salatalık, domates ve daha fazla mevsimine özel taptaze sebze çeşitlerini Cimri Markette kıyaslayın.Tüm Ürünleri İncele
Süt Ürünleri ve Kahvaltılıklar🥛🍯

Süt Ürünleri ve Kahvaltılıklar🥛🍯

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Sıvı Yağ ve Zeytinyağı🥘

Sıvı Yağ ve Zeytinyağı🥘

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İstediğin işlemci, ram, ekran kartı ve daha birçok özelliğe sahip dizüstü bilgisayar modellerini Cimri.com'da karşılaştır!Tüm Ürünleri İncele
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Dell Vostro 3500 Intel Core İ5-1135G7 32 GB Ram 512 GB SSD 15.6 inç Laptop - Notebook

Dell Vostro 3500 Intel Core İ5-1135G7 32 GB Ram 512 GB SSD 15.6 inç Laptop - Notebook

n11.com
10.367,99 TL
Kış Lastikleri

Kış Lastikleri

Kış aylarında en yüksek performans ve sürüş keyfi için ihtiyacınız olan kış lastiği modellerini Cimri.com'da incele!Tüm Ürünleri İncele
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Cimri Market rehberliğinde en ucuzunu kolayca bulun!
Cimri Market rehberliğinde en ucuzunu kolayca bulun!
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Milyonlarca ürünün ve yüzlerce mağazanın yer aldığı Cimri.com, Mayıs 2008'de kurulmuş olup, Nisan 2011'de iLab Ventures tarafından satın alınarak kısa sürede Türkiye’nin en büyük fiyat karşılaştırma siteleri arasında yer aldı. Kurulduğu günden beri online alışverişte tasarruflu olmayı kolay kılmaya odaklanıyor. Bu amaçla ürün fiyatı karşılaştırma ve ürünü kapsamlı olarak tek yerden değerlendirme kolaylığını sunmak üzere yeni araçlar geliştiriyor. Peki, Cimri.com online alışverişte en iyi fiyatı ve en doğru ürünü bulma konusunda nasıl bir rehberlik sunuyor? İyi fiyata ihtiyaca en iyi cevap veren ürünü bulmak üzere Cimri.com’un sunduğu avantajlar neler? Önce Cimri.com’un ne yaptığını açıklayalım...

Cimri.com Nedir ve Ne Yapar?

Cimri.com, ürünlerin mağazalardaki güncel fiyatlarını, fiyat geçmişlerini, açıklamalarını, teknik özelliklerini, resimlerini, videolarını, kullanıcı yorumlarını tek web sitesi üzerinden görmenizi sağlıyor. Bunu yaparken aynı ürünün farklı mağazalardaki fiyatı, ödeme koşulları, teslimat seçenekleri, kupon ya da fırsatları, mağaza memnuniyeti gibi açılardan değerlendirilmesini ve kıyaslanmasını da kolay kılıyor. İlgili ürünün yüzlerce mağaza içindeki fiyatları, indirim ve kampanyaları birbiri ile kolayca karşılaştırılabiliyor. Ancak Cimri.com, sadece bir fiyat karşılaştırması sitesi anlayışıyla çalışmakla kalmıyor; ürünün özellikleri, kullanıcı yorumları, zaman içinde değişen fiyat durumu konularında da veri sunuyor. Buna ek olarak aradığınız ürüne benzer farklı marka ve modellerdeki ürünleri de keşfetmeniz için seçenekleri listeliyor. Yalın ve anlaşılır bir kategori şeması içinde aradığınızı kolayca bulabileceğiniz, mağazalardaki güncel fiyat bilgileri, kullanım özellikleri, benzeri diğer ürün seçenekleri, kullananların görüşleri, mevcut kampanya ve indirim gibi fırsatları bir arada değerlendireceğiniz pratik bir online alışveriş rehberi olarak çalışıyor. Cimri.com, fiyat kıyaslama sitesi olmanın yanında aynı zamanda yeni çıkan ürünleri ya da en popüler yani en çok tercih edilen ürünleri listeleyeceğiniz bir rehber sunuyor. Cimri.com’da ürünleri fiyata göre sıralayarak en uygun fiyatlı olanı bulabilir; özelliklerine göre inceleyerek size en uygun olanı görebilir; en çok tercih edilene göre sıralayarak en popüler olanı keşfedebilir; benzer ürünleri listeleyerek farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Özetle; gerçekten nasıl bir ürüne ihtiyacınız olduğunu keşfetmek, bir marka model ile sınırlı kalmayarak benzerlerini de incelemek, belirlediğiniz ürünü fiyata göre karşılaştırmak, çok geniş bir kullanıcı yorum havuzuna erişmek ve bir ürün için farklı satış kanallarındaki fırsatları yakalamak üzere Cimri.com rehberliğinde araştırma yapabilirsiniz.

Beğendiğiniz ürünleri Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralarda paylaşabilir, ürünlere puan verebilir ya da yorum yazabilirsiniz. Benzer şekilde başkalarının farklı mağazalardan aldığı ürünlere yaptığı yorumları ve puanları da tek yerden görerek değerlendirebilirsiniz. Bir ürün için tek mağazadan yapılan yorumlarla sınırlı kalmaz, çok geniş bir mağaza ağından o ürünü alıp tecrübe eden kişilerin deneyimlerine ulaşabilirsiniz.

Cimri.com’da cep telefonları, bilgisayar, lastikler, bebek bezleri, klimalar, fotoğraf ve kamera gibi kategoriler olmak üzere pek çok kategoride binlerce markaya ait ürünler mağazaların sunduğu avantajlarla birlikte listeniyor. Ayrıca Cimri.com e-bülten hizmeti ile indirimleri ürünleri, kampanyalı ürünleri ya da yeni çıkan ürünleri hemen keşfedebilirsiniz. Üstelik e-bülten üyeliği çok kolay!

Cimri.com Kullanarak Nasıl Tasarruf Edebilirsiniz?

Cimri.com yüzlerce farklı mağazadan milyonlarca ürünü karşılaştırır ve size bir ürünle ilgili farklı fiyatları tek yerden tek seferde görme avantajını sunarak en iyi fiyatı keşfetme imkanı veriyor. Böylece mağaza mağaza gezmeden hızlıca Cimri.com’a üye olan tüm online satış kanallarındaki fiyatları görebilirsiniz. Bu da hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiren bir sistem. Milyonlarca kullanıcının Cimri.com’da bir ürün için en tasarruflu sonuca nasıl ulaştığını adım adım inceleyelim...

  • Ürün Fiyatı Karşılaştırma Avantajı

    • Cimri.com, fiyat karşılaştırarak alışveriş yapmayı çok pratik kılmaya odaklanan bir sistem sunuyor. Bir ürünü yüzlerce farklı mağazadaki güncel fiyatını tek yerden görmenizi sağlıyor. Ayrıca ürünleri yan yana getirerek tek bir ekranda; seçtiğiniz ürünlerin özelliklerini, fiyatlarını, mağazalardan gelen teklif adetlerini, ürüne ait görselleri, ürün yorum adetlerini ve ürün puanını kolayca karşılaştırabilirsiniz.

  • Ürün Hakkında Kapsamlı Bilgi Edinme Konforu

    • İlgilendiğiniz ürünün özellikleri, kullanım bilgisi, tasarım detayları ve renk seçenekleri gibi detayları Cimri.com ürün inceleme içeriklerinde bulabilirsiniz. Bu ürünle ilgili sıkça sorulan sorular kısmına bakabilir, verilen yanıtlarla ürün hakkında fikir edinebilirsiniz. Ürünü özellik açısında başka ürünlerle karşılaştırabilir ve çok geniş bir kullanıcı deneyimi alanına tek yerden erişim sağalayabilirsiniz. Aslında bir ürünün fiyat avantajını yakalamak kadar önemli olan doğru ürünü alma ihtiyacını da karşılamak üzere kapsamlı bir bilgi havuzuna ulaşarak karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

  • İndirim ve Kampanyaları Karşılaştırma Kolaylığı

    • İhtiyaçlar karşılarken indirimde olanları tercih etmek ya da ilgili ürünü kampanyalı fiyatıyla satın almak önemli. Bir ihtiyaç için indirimli veya kampanyalı seçeneği zamanında görerek ilerlemek bütçe tasarrufu sağlıyor. Bu amaçla Cimri.com, marketlerin kataloglarını ve güncel indirim-kampanya fırsatlarını tek yerden görebileceğiniz ve buna göre karşılaştırma yapabileceğiniz bir sistem sunuyor. Örneğin indirimli bebek arabası, kampanyadaki tablet pc seçenekleri ya da indirimdeki çeyiz setleri gibi ihtiyaçlara kapsamlı bir yanıt veriyor. İndirimli ürünler sayfasını ziyaret ederek aklınızda olmayan ancak iyi bir fiyat indirimine sahip olan ürünlerle de karşılaşabilirsiniz. Almak istediğiniz bir üründe kampanya varsa hemen yararlanabilirsiniz.

  • Kampanyalar ve Kuponlara Ulaşmak

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