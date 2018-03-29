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Milyonlarca ürünün ve yüzlerce mağazanın yer aldığı Cimri.com, Mayıs 2008'de kurulmuş olup, Nisan 2011'de iLab Ventures tarafından satın alınarak kısa sürede Türkiye’nin en büyük fiyat karşılaştırma siteleri arasında yer aldı. Kurulduğu günden beri online alışverişte tasarruflu olmayı kolay kılmaya odaklanıyor. Bu amaçla ürün fiyatı karşılaştırma ve ürünü kapsamlı olarak tek yerden değerlendirme kolaylığını sunmak üzere yeni araçlar geliştiriyor. Peki, Cimri.com online alışverişte en iyi fiyatı ve en doğru ürünü bulma konusunda nasıl bir rehberlik sunuyor? İyi fiyata ihtiyaca en iyi cevap veren ürünü bulmak üzere Cimri.com’un sunduğu avantajlar neler? Önce Cimri.com’un ne yaptığını açıklayalım...
Cimri.com Nedir ve Ne Yapar?
Cimri.com, ürünlerin mağazalardaki güncel fiyatlarını, fiyat geçmişlerini, açıklamalarını, teknik özelliklerini, resimlerini, videolarını, kullanıcı yorumlarını tek web sitesi üzerinden görmenizi sağlıyor. Bunu yaparken aynı ürünün farklı mağazalardaki fiyatı, ödeme koşulları, teslimat seçenekleri, kupon ya da fırsatları, mağaza memnuniyeti gibi açılardan değerlendirilmesini ve kıyaslanmasını da kolay kılıyor. İlgili ürünün yüzlerce mağaza içindeki fiyatları, indirim ve kampanyaları birbiri ile kolayca karşılaştırılabiliyor. Ancak Cimri.com, sadece bir fiyat karşılaştırması sitesi anlayışıyla çalışmakla kalmıyor; ürünün özellikleri, kullanıcı yorumları, zaman içinde değişen fiyat durumu konularında da veri sunuyor. Buna ek olarak aradığınız ürüne benzer farklı marka ve modellerdeki ürünleri de keşfetmeniz için seçenekleri listeliyor. Yalın ve anlaşılır bir kategori şeması içinde aradığınızı kolayca bulabileceğiniz, mağazalardaki güncel fiyat bilgileri, kullanım özellikleri, benzeri diğer ürün seçenekleri, kullananların görüşleri, mevcut kampanya ve indirim gibi fırsatları bir arada değerlendireceğiniz pratik bir online alışveriş rehberi olarak çalışıyor. Cimri.com, fiyat kıyaslama sitesi olmanın yanında aynı zamanda yeni çıkan ürünleri ya da en popüler yani en çok tercih edilen ürünleri listeleyeceğiniz bir rehber sunuyor. Cimri.com’da ürünleri fiyata göre sıralayarak en uygun fiyatlı olanı bulabilir; özelliklerine göre inceleyerek size en uygun olanı görebilir; en çok tercih edilene göre sıralayarak en popüler olanı keşfedebilir; benzer ürünleri listeleyerek farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Özetle; gerçekten nasıl bir ürüne ihtiyacınız olduğunu keşfetmek, bir marka model ile sınırlı kalmayarak benzerlerini de incelemek, belirlediğiniz ürünü fiyata göre karşılaştırmak, çok geniş bir kullanıcı yorum havuzuna erişmek ve bir ürün için farklı satış kanallarındaki fırsatları yakalamak üzere Cimri.com rehberliğinde araştırma yapabilirsiniz.
Beğendiğiniz ürünleri Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralarda paylaşabilir, ürünlere puan verebilir ya da yorum yazabilirsiniz. Benzer şekilde başkalarının farklı mağazalardan aldığı ürünlere yaptığı yorumları ve puanları da tek yerden görerek değerlendirebilirsiniz. Bir ürün için tek mağazadan yapılan yorumlarla sınırlı kalmaz, çok geniş bir mağaza ağından o ürünü alıp tecrübe eden kişilerin deneyimlerine ulaşabilirsiniz.
Cimri.com’da cep telefonları, bilgisayar, lastikler, bebek bezleri, klimalar, fotoğraf ve kamera gibi kategoriler olmak üzere pek çok kategoride binlerce markaya ait ürünler mağazaların sunduğu avantajlarla birlikte listeniyor. Ayrıca Cimri.com e-bülten hizmeti ile indirimleri ürünleri, kampanyalı ürünleri ya da yeni çıkan ürünleri hemen keşfedebilirsiniz. Üstelik e-bülten üyeliği çok kolay!
Cimri.com Kullanarak Nasıl Tasarruf Edebilirsiniz?
Cimri.com yüzlerce farklı mağazadan milyonlarca ürünü karşılaştırır ve size bir ürünle ilgili farklı fiyatları tek yerden tek seferde görme avantajını sunarak en iyi fiyatı keşfetme imkanı veriyor. Böylece mağaza mağaza gezmeden hızlıca Cimri.com’a üye olan tüm online satış kanallarındaki fiyatları görebilirsiniz. Bu da hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiren bir sistem. Milyonlarca kullanıcının Cimri.com’da bir ürün için en tasarruflu sonuca nasıl ulaştığını adım adım inceleyelim...
- Ürün Fiyatı Karşılaştırma Avantajı
- Ürün Hakkında Kapsamlı Bilgi Edinme Konforu
- İndirim ve Kampanyaları Karşılaştırma Kolaylığı
- Kampanyalar ve Kuponlara Ulaşmak
- Günün Fırsatları ve Fiyatı Düşen Ürünleri Görüntülemek
- Market Broşürlerine Kolay Erişim ve Market İndirim Kataloglarını Görüntüleme
- Kolay Fiyat Analizi Yapabilme
- Özel Günlere Özel Kampanyaları Görüntüleme
Cimri.com, fiyat karşılaştırarak alışveriş yapmayı çok pratik kılmaya odaklanan bir sistem sunuyor. Bir ürünü yüzlerce farklı mağazadaki güncel fiyatını tek yerden görmenizi sağlıyor. Ayrıca ürünleri yan yana getirerek tek bir ekranda; seçtiğiniz ürünlerin özelliklerini, fiyatlarını, mağazalardan gelen teklif adetlerini, ürüne ait görselleri, ürün yorum adetlerini ve ürün puanını kolayca karşılaştırabilirsiniz.
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