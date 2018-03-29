Cimri.com yüzlerce farklı mağazadan milyonlarca ürünü karşılaştırır ve size bir ürünle ilgili farklı fiyatları tek yerden tek seferde görme avantajını sunarak en iyi fiyatı keşfetme imkanı veriyor. Böylece mağaza mağaza gezmeden hızlıca Cimri.com’a üye olan tüm online satış kanallarındaki fiyatları görebilirsiniz. Bu da hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiren bir sistem. Milyonlarca kullanıcının Cimri.com’da bir ürün için en tasarruflu sonuca nasıl ulaştığını adım adım inceleyelim...

Ürün Fiyatı Karşılaştırma Avantajı

Cimri.com, fiyat karşılaştırarak alışveriş yapmayı çok pratik kılmaya odaklanan bir sistem sunuyor. Bir ürünü yüzlerce farklı mağazadaki güncel fiyatını tek yerden görmenizi sağlıyor. Ayrıca ürünleri yan yana getirerek tek bir ekranda; seçtiğiniz ürünlerin özelliklerini, fiyatlarını, mağazalardan gelen teklif adetlerini, ürüne ait görselleri, ürün yorum adetlerini ve ürün puanını kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Ürün Hakkında Kapsamlı Bilgi Edinme Konforu

İlgilendiğiniz ürünün özellikleri, kullanım bilgisi, tasarım detayları ve renk seçenekleri gibi detayları Cimri.com ürün inceleme içeriklerinde bulabilirsiniz. Bu ürünle ilgili sıkça sorulan sorular kısmına bakabilir, verilen yanıtlarla ürün hakkında fikir edinebilirsiniz. Ürünü özellik açısında başka ürünlerle karşılaştırabilir ve çok geniş bir kullanıcı deneyimi alanına tek yerden erişim sağalayabilirsiniz. Aslında bir ürünün fiyat avantajını yakalamak kadar önemli olan doğru ürünü alma ihtiyacını da karşılamak üzere kapsamlı bir bilgi havuzuna ulaşarak karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

İndirim ve Kampanyaları Karşılaştırma Kolaylığı

İhtiyaçlar karşılarken indirimde olanları tercih etmek ya da ilgili ürünü kampanyalı fiyatıyla satın almak önemli. Bir ihtiyaç için indirimli veya kampanyalı seçeneği zamanında görerek ilerlemek bütçe tasarrufu sağlıyor. Bu amaçla Cimri.com, marketlerin kataloglarını ve güncel indirim-kampanya fırsatlarını tek yerden görebileceğiniz ve buna göre karşılaştırma yapabileceğiniz bir sistem sunuyor. Örneğin indirimli bebek arabası, kampanyadaki tablet pc seçenekleri ya da indirimdeki çeyiz setleri gibi ihtiyaçlara kapsamlı bir yanıt veriyor. İndirimli ürünler sayfasını ziyaret ederek aklınızda olmayan ancak iyi bir fiyat indirimine sahip olan ürünlerle de karşılaşabilirsiniz. Almak istediğiniz bir üründe kampanya varsa hemen yararlanabilirsiniz.

Kampanyalar ve Kuponlara Ulaşmak

Cimri.com'un yüzlerce mağaza arasından derlediği kampanyalar ve indirim kuponlarını arıyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Cimri.com bünyesinde, piyasadaki neredeyse tüm indirim kuponunlarını inceleyebilirsiniz. Güncel kampanyalar ve indirim kuponları sayesinde mağazaları tek tek gezmeden tüm seçili fırsatları rahatça keşfedebilir ve özel kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Elektronik ürünlerde, bilgisayar ve konsol oyunlarında, ev ve mutfak ürünlerinde, spor aletlerinde kısacası tüm kategorilerin kampanya ve indirim kuponlarına ulaşabilirsiniz. Yeni fırsatlardan haberdar olmak için kampanyalar ve indirim kuponları sayfasını takip etmeniz yeterli.

Günün Fırsatları ve Fiyatı Düşen Ürünleri Görüntülemek

Yüzlerce farklı mağazadaki milyonlarca ürün içinden fiyatı düşen ürünleri Cimri.com’dan takip edebilirsiniz. İlgilendiğiniz bir ürün için fiyat alarmı kurabilir, herhangi bir mağazada söz konusu ürünün fiyatı düştüğü anda haberdar olabilirsiniz.

Market Broşürlerine Kolay Erişim ve Market İndirim Kataloglarını Görüntüleme

A101, Bim, Şok, Carrefour, Happy Center, Migros, Tchibo, Watsons, Gratis, Koçtaş, Metro gibi popüler marketlerin güncel broşürlerini, gelecek indirim kataloglarını Cimri.com'da karşılaştırabilirsiniz. Hangi üründe ve hangi markette indirim varsa hemen görebilir, market broşürlerini tek yerden inceleyebilirsiniz. Üstelik market broşürlerini de ihtiyacınıza göre kategorize ederek inceleyebilirsiniz. Aylık ihtiyaçlarınız için broşürlerdeki kampanyalı ürünleri görerek ilerleyebilirsiniz.

Kolay Fiyat Analizi Yapabilme

Değişen kur ya da diğer piyasa parametreleri ürünlerin fiyatlarına etki ediyor. Bu da bir ürünün dönem dönem daha uygun ya da daha yüksek fiyat etiketinde olmasına neden oluyor. Peki, ihtiyacınız olan ürünü almak için en doğru zaman ne zaman? İşte bunu keşfetmeniz için Cimri.com’da her bir ürüne özel fiyat analizi grafiği var. Ürünün fiyatındaki değişimi belirli bir süre boyunca görebilir ve uygun fiyat skalasında olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Özel Günlere Özel Kampanyaları Görüntüleme

Cimri.com ile yeni yıl indirimleri, black friday, 11.11 kampanyaları, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü, okula dönüş, karne hediyeleri gibi özel günlerde tüm satıcılardaki en iyi fiyatlar belirlenerek alışveriş rehberi oluşturuluyor. Söz konusu özel günler yaklaşırken “ne alsam” sorusuna seçenek sunan bu listeler, aynı zamanda fiyat konusunda da avantajlı olanı görmeyi kolay hale getiriyor.

Özetle; Cimri rehberliğinde ilgilendiğiniz bir ürünü özellikleri açısından kapsamlı olarak incelerken o ürünün farklı mağazalardaki güncel fiyatlarını da eş zamanlı görebilir ve fiyata göre karşılaştırma yapabilirsiniz. Ürünün değişen fiyat grafiğini inceleyebilir, ürünle ilgili kullanıcı yorumlarını ve alışveriş deneyimlerini pratik bir biçimde görüntüleyebilirsiniz. Cimri, bir ürünü iyi fiyata alırken o ürünün ihtiyacınıza uygunluğu konusunda da size rehberlik ediyor. Cimri.com, mükemmel alışveriş deneyimi için sürekli gelişiyor ve yenileniyor...